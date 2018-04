"La classe moyenne se lamente, mais elle n'est nulle part servie aussi bien qu'en Belgique"

"A rising tide lifts all boats, la marée montante soulève tous les bateaux, disait-on autrefois aux États-Unis", raconte le professeur et spécialiste du marché du travail Ive Marx (Université d'Anvers). "Dans les années soixante, régnait l'idée que si le big business avait le vent en poupe, tout le monde avait le vent en poupe. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Ces 40 dernières années, 90% de la croissance économique aux États-Unis a bénéficié aux 10% les plus riches. Il n'y a donc que les superriches qui ont profité de la croissance, les autres s'enfoncent."

