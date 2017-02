La Chambre réclame le gel de la procédure d'adhésion de la Turquie à l'UE

Le texte s'appuie notamment sur la façon dont, aux yeux des parlementaires belges, le président turc "Recep Tayyip Erdogan a utilisé (la) tentative de coup d'État pour débarrasser son pays des opposants politiques et non uniquement sanctionner les auteurs de ce coup d'État". La résolution pose également la peine de mort comme "ligne rouge" à ne pas franchir. Elle demande au gouvernement "de plaider au niveau européen en faveur d'un arrêt automatique des négociations d'adhésion entre l'Union européenne et la Turquie en cas de rétablissement de la peine de mort par la Turquie".