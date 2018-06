"La Belgique respecte les conventions européennes et internationales"

Le Premier ministre réagissait ainsi aux propos tenus la veille par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. Theo Francken avait notamment insisté pour que l'Europe puisse à nouveau réaliser des refoulements (push-backs) de bateaux de migrants et déclaré qu'il faudrait pour ce faire contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), avant de nuancer ses propos quelques heures plus tard. Ces déclarations avaient suscité un tollé dans l'opposition.

"Je constate que, dans l'opposition, certains veulent détourner l'attention et éviter systématiquement les sujets de fond. La Belgique respecte et respectera les conventions européennes et internationales", a lancé Charles Michel.

"J'ai parfois l'impression que l'opposition ne plaide qu'en faveur de frontières totalement ouvertes sans le moindre contrôle, ce qui est totalement irresponsable."

"Au niveau européen, je regrette que l'on ait pas encore pu renégocier les accords de Dublin", a-t-il ajouté.

"Je n'ai pas de leçons à recevoir de la part de l'opposition qui voit des outrances partout. J'assume pleinement la position du gouvernement sur cette question", a-t-il conclu.