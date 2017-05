La Belgique et la France réaffirment leur attachement au projet européen

Tous deux ont tenu à saluer la "relation historique" qui unit les deux pays et à réaffirmer leur attachement au projet européen, l'un des points clés du programme du président français.

Charles Michel a souligné les liens particulièrement solides entre la France et la Belgique. "Je me réjouis d'avoir l'occasion d'approfondir ces relations dans les années qui viennent".

Le Premier ministre et Emmanuel Macron ont abordé lors d'une courte allocution avant leur entretien les "défis communs" qui attendent les deux pays mais aussi l'Europe, tels que les questions migratoires, la menace terroriste et la relance économique.

"La refondation de l'Union européenne sera la responsabilité de notre génération", a ajouté Emmanuel Macron. Charles Michel et lui n'ont en effet que quelques années d'écart, le premier étant âgé de 41 ans et le second de 39 ans.

Les deux hommes se sont chaleureusement remerciés, Charles Michel souhaitant également "bonne chance" au président de la République pour sa nouvelle "immense responsabilité".

Emmanuel Macron a quitté le Palais d'Egmont à 12h15 pour se rendre à une rencontre avec le président turc Erdogan.