La Belgique est-elle prête face à une attaque bioterroriste?

La défense a organisé mardi au Quartier Major Housiau de Peutie à Vilvorde un exercice de réponse nationale et internationale à une attaque bioterroriste, appelé "Bio-Garden". Le but de la démarche est la préparation et la réponse des intervenants de première ligne en cas d'attaque bioterroriste, que ce soit des attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Près de 300 personnes ont pris part à l'exercice.