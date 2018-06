La Belgique élue membre du Conseil de sécurité de l'ONU

"Dans l'exercice de ce mandat, la Belgique veillera à être un partenaire constructif, fiable et ouvert au sein du Conseil et pour l'ensemble de la communauté internationale. Atteindre un consensus en faveur de la paix n'est possible que sur la base du partenariat, de l'échange et de l'inclusion, avec tous les acteurs concernés. L'esprit de dialogue qui nous a guidés tout le long de notre campagne continuera à être la marque de notre action durant les deux années de notre mandat", a réagi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

Spécifiquement, la protection des civils et l'impact des conflits sur les enfants seront au coeur du mandat de la Belgique, de même que le rôle joué par les femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Le respect du droit international humanitaire et la lutte contre l'impunité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la non-prolifération et l'interdiction des armes chimiques, et l'impact du changement climatique sur la sécurité figureront également parmi les thèmes d'intérêt particulier de la Belgique.

Pour le Premier ministre Charles Michel, "ce très beau résultat récompense près de 4 ans d'efforts diplomatiques à tous les niveaux". Cette élection consacre "la crédibilité et l'efficacité et le professionnalisme de notre diplomatie qui est parvenue à convaincre pas moins de 181 Etats membres de nous apporter leur suffrage", a-t-il relevé.