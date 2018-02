La Belgique, cheval de Troie de la Russie pour casser la solidarité européenne ?

Quand Charles Michel s'est envolé pour Moscou fin janvier, plus de trente journalistes faisaient partie du voyage. Ils n'étaient plus que deux à accompagner Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, quinze jours plus tard. Cette fois, pas de rencontre de Poutine au rendez-vous, ni de passage sous les dorures du Kremlin (le Premier ministre belge en a été privé aussi, l'entretien ayant eu lieu dans une résidence du président russe), mais la substance était la même. L'homologue de Reynders, le maître en dialectique Sergueï Lavrov, était déjà présent lors de la rencontre entre Michel et Poutine. Et les éléments de langage furent identiques.

...