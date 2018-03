La 2e édition de la journée du motard a attiré 1.750 participants en Wallonie

Ce dimanche, c'est le site de Braine-le-Comte qui a remporté le plus de succès avec 800 participants suivi par Bastogne (580 participants) et Francorchamps qui a reçu la visite de 370 motards.

Parmi les activités proposées figuraient notamment la possibilité de faire passer un check-up gratuitement à sa moto ou de participer à un atelier de remise en selle. "De quoi aborder la saison moto en toute sécurité", souligne l'AWSR qui rappelle que 80% des accidents impliquant des motards ont lieu entre avril et octobre sur les routes wallonnes.

"Même si le nombre de motards décédés sur les routes wallonnes a fortement baissé ces dernières années, on compte encore près de 1.000 blessés et 38 tués par an dans des accidents impliquant un motard. Les motards représentent par ailleurs moins de 2% des kilomètres parcourus en Wallonie mais 15% des usagers décédés sur nos routes", poursuit l'AWSR. "Il est donc important de continuer les efforts pour réduire le nombre de victimes et tendre vers l'objectif fixé par le gouvernement wallon: réduire à 200 le nombre de tués sur les routes d'ici 2020", conclut-elle.