L'Union européenne est plus qu'un traité, répond Charles Michel à Bart De Wever

"L'Union européenne est à peine un traité. L'Europe n'a pas été inventée après la IIe Guerre mondiale, elle a une longue et riche histoire", lançait mercredi M. De Wever dans les colonnes du "Tijd" dans un éloge d'Edmund Burke, le philosophe irlandais considéré comme le père du conservatisme politique. Selon le nationaliste flamand, l'UE ne deviendra jamais une "nation européenne". "Parce qu'elle est la combinaison de nombreuses nations différentes, dont les cultures et les traditions politiques sont différentes. Plus d'Europe n'est pas la panacée; une politique 'une taille convient à tout le monde' (one-size-fits-all) ne pourra pas convenir à ses nombreux peuples."

Le Premier ministre ne partage pas cette analyse, a-t-il indiqué à Sofia, en marge d'un sommet européen. "La lutte contre le terrorisme, la sécurité de nos frontières: je ne vois pas ce que nous ferions sans l'Union européenne. Elle est bien plus qu'un traité. Il s'agit de nos valeurs fondamentales, et elle fait partie de notre identité. La neutralité de l'État, le respect pour les femmes et les hommes... ne sont que quelques exemples qui démontrent que l'Union européenne, c'est nos valeurs fondamentales."

"L'Union européenne est une histoire partagée mais aussi un avenir partagé. A mes yeux, c'est bien plus que du papier ou un traité. Pour la sécurité de la Belgique, notre développement socio-économique, la sécurité des frontières européennes, nous avons besoin d'une Union européenne efficace", a-t-il poursuivi