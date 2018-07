L'un des criminels les plus recherchés de Belgique a simplement été expulsé hors du territoire

Safet Rustemi, un Albanais de 33 ans, vient d'être ajouté à la liste des "Belgium's most wanted", soit la liste des criminels les plus recherchés de Belgique. Il a été repris dans cette liste suite à sa condamnation en janvier 2017 à une peine de 9 ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Bruxelles. Une autre procédure pénale était également en cours pour trafic de drogue, tentative de meurtre, extorsion, etc. selon la Dernière Heure. Ironie de l'histoire, la Belgique est donc à la recherche d'un homme que l'État belge, via l'Office des étrangers, a escorté hors des frontières il y a un peu plus d'un an.

...