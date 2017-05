L'OTAN à Bruxelles, histoire secrète d'un siège éjectable

La pression monte à quelques jours de l'arrivée de Donald Trump à Bruxelles. Les autorités belges et l'Otan achèvent les préparatifs de ce cauchemar sécuritaire et logistique qu'est la " réunion spéciale " de l'Alliance, le jeudi 25 mai de l'Ascension, dans le nouveau siège de Haren. A elle seule, la délégation américaine, qui arrivera du Vatican, où Trump aura rencontré, la veille, le pape François, comprendra le Boeing Air Force One, sa doublure et d'autres avions chargés du convoi présidentiel où auront pris place des centaines d'accompagnateurs. Dans la capitale belge, que Trump avait qualifiée, fin janvier 2016, de " trou à rats " (" hellhole ") où les musulmans ne sont pas parvenus à s'intégrer, le président américain rencontrera Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, présidents du Conseil européen et de la Commission. Il retrouvera ensuite ses homologues de l'Otan, dont le nouveau président français Emmanuel Macron, la Première ministre britannique Theresa May et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

