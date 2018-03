L'opposition juge les moyens budgétaires de l'AFSCA insuffisants

"Il est faux de dire que les moyens budgétaires de l'agence diminuent. Si l'on prend la dotation et les recettes propres, les moyens de l'agence augmentent: 171 millions en 2015, 167 millions en 2016 et 176 millions en 2017. C'est incontestable", a indiqué d'emblée le ministre en charge de l'AFSCA, soulignant sa volonté de ne pas opposer sécurité alimentaire et développement économique. Les députés PS et PTB, Daniel Senesael et Marco Van Hees, notamment, ont soutenu que la dotation de l'AFSCA avait baissé de 2014 à 2017, de 108 millions d'euros à 86 millions d'euros.

Le budget a diminué entre 2014 et 2016, de 185 millions à 167 millions, tandis que les effectifs sont passés de 1.161 ETP à 1.062 ETP sur la même période. M. Van Hees, qui se demande avec quel personnel seront menés les contrôles supplémentaires annoncés mercredi par le ministre, a pointé du doigt "une manipulation sur base des années choisies pour montrer une diminution qui n'existe pas".

"Il n'y a pas eu de diminution constante du budget de l'AFSCA", a rétorqué le ministre Ducarme confirmant les chiffres avancés. "Les recettes propres en augmentation compensent la diminution de la dotation. Il est clair que l'audit va évaluer la nécessité de voir ou non le nombre de contrôleurs, augmenter aux niveaux national et local", a-t-il précisé.