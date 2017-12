L'Open Vld prône une agence de lutte contre les stupédiants inspirée de la DEA américaine

Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer (Open Vld) plaide pour la constitution d'une agence spécifique pour la problématique des stupéfiants dans et aux alentours du port d'Anvers. Cette nouvelle agence devrait pouvoir contrôler les ouvriers portuaires et coordonner l'échange d'information au niveau international, rapportent Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et De Standaard mercredi.