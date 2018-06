L'Onem veut récupérer 34,6 millions d'euros auprès des chomeurs

Quelque 24,3 millions réclamés sont liés à des fraudes au domicile. En effet, le montant de l'allocation de chômage dépend de la composition du ménage. "Grâce à des contrôles ciblés et à travers une collaboration accrue entre les services d'inspection et la police, nous avons pu détecter plus efficacement les fraudes au domicile", affirme le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale Philippe De Backer (Open Vld). "En 2017, l'Onem a effectué 600 contrôles non annoncés et a constaté une fraude dans un cas sur trois."

Les 10,3 millions restants sont dus à des cas de combinaisons non autorisées entre différentes allocations, ou entre allocations et travail. Au total, 17.485 infractions ont été constatées, principalement à Anvers (2.529), Bruxelles (2.742) et Liège (2.568).