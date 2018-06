L'OCAM reçoit plus de signalements depuis la fusillade à Liège

L'Organe de coordonation pour l'analyse de la menace a reçu environ 59 documents par jour après le raid. Auparavant, la moyenne était de 44 quotidiennement. Il s'agit de rapports de gardiens de prison, d'agents, d'assistants sociaux ou de civils attentifs qui ont endendu parler d'affaires suspectes ou relevé un comportement anormal et partagent alors l'information.

Après les attentats de Bruxelles en 2016, l'OCAM avait aussi connu une augmentation notable du nombre de signalements. "Au plus nous en disposons et au plus vite, au mieux c'est", affirme son patron Paul Van Tigchelt. "Nous évaluons tous les rapports le plus vite possible pour déterminer leur crédibilité. Heureusement, la plupart des renseignements ne justifient pas de relever le niveau de la menace à 4. Mais on ne peut jamais prendre de risque. En fin de compte, notre tâche principale est de préserver la paix et le calme". M. Van Tigchelt n'exclut pas la possibilité de nouveaux attentats. "Le danger d'un comportement de mimétisme ("copycat') est certain", assure-t-il.