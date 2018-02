"L'isolement guette celui qui ne déménage pas avant d'être trop vieux"

De plus en plus de personnes âgées vivent seules dans des maisons peu pratiques. Il n'est pas rare que, par la faute d'un environnement qui n'est pas adapté à leur besoin, elles ne puissent même plus sortir de chez elles. Avec le risque de devoir rejoindre un home plus rapidement.