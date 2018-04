L'IRM lance une alerte aux orages

Le temps deviendra humide et instable en Belgique mardi soir et dans la nuit, prévient l'IRM. Des averses se développeront, la plupart seront intenses et traverseront le pays d'est en ouest sur la moitié nord du pays. Elles pourront être accompagnées d'orages et de beaucoup de précipitations en peu de temps.