L'IRM lance un avertissement aux orages

Des précipitations intenses sont également possibles localement, ainsi que de la grêle. Les orages seront vraisemblablement plus marqués mardi, indique l'IRM. L'avertissement de l'IRM est valable de 15h00 lundi à 23h00 mardi. L'ensemble du pays semble concerné par les épisodes orageux en particulier lundi entre 15h00 et 23h00, ainsi que mardi entre 11h00 et 21h00.