L'IRM lance un avertissement au verglas pour la Wallonie

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, l'IRM prévoit à nouveau des épisodes neigeux sur la partie sud-est de la Belgique. Une accumulation supplémentaire de deux à quatre centimètres sera possible localement dans les provinces de Liège, Namur, Luxembourg ainsi que dans l'est de la province du Hainaut.

L'IRM met en garde contre des conditions de sol glissant. Cette situation peut rendre difficile le déplacement des piétons et des cyclistes. Le trafic routier peut être ralenti et même devenir dangereux.