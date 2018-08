L'invisible gestion des fortes chaleurs par les autorités

L'herbe n'est plus verte. Ni chez le voisin, ni ailleurs. Un tapis de foin brûlé qui pique les pieds. A moins de l'avoir plantureusement arrosée, et d'avoir ainsi dérogé à la seule instruction publique proclamée au cours de ces ardentes semaines. Encore qu' " instruction " soit un brin fort, une recommandation, plutôt : utilisez l'eau potable avec parcimonie. " Et évitez tout gaspillage ", préconisait Céline Fremault, ministre bruxelloise de l'Environnement (CDH), dans les médias, le 26 juillet dernier.

