L'Ilot Sacré entame une cure de jouvence dans le respect du patrimoine

Déjà entamés au niveau de l'impasse du Chapelet en mai 2018, les travaux se poursuivent sur la rue d'Une personne et la rue Marché aux peaux. Viendra ensuite le tour de la rue des Bouchers, de la Petite rue des Bouchers et de la rue des Dominicains ainsi que de différentes impasses qui font la richesse du quartier. La fin des travaux est prévue pour l'été 2019.

Le réaménagement a pour but de palier l'état de délabrement et de dégradation important du revêtement des voiries de l'Ilot Sacré ainsi que d'harmoniser les matériaux avec ceux des rues adjacentes.

Ainsi, des pavés en grès de Meuse ou de porphyre, caractéristique des voiries de cette partie de l'Europe, remplaceront les klinkers en terre cuite actuels datant de 1970. Selon l'échevin du Patrimoine, Geoffroy Coomans de Brachène (MR), ce choix de matériaux s'inscrit dans la continuité de ce qui a été réalisé récemment dans les rues avoisinantes afin de s'accorder avec le cadre bâti et le caractère hautement patrimonial des lieux.

Le nouveau revêtement va permettre, en outre, d'améliorer sensiblement l'accessibilité des lieux pour les piétons et les personnes à mobilité réduite. Toujours selon l'échevin, une attention particulière a également été portée à l'éclairage. Actuellement, celui-ci est suspendu, dans l'axe des voiries. Cette installation était justifiée par la présence de nombreux auvents et tentes solaires illégales, prohibés en mai 2016 par un arrêté du bourgmestre.

Le nouvel éclairage sera placé en façade, de manière à remettre en valeur ces dernières, trop longtemps dissimulées derrière ces équipements illégaux. Il émettra une lumière plus diffuse et moins ponctuelle. Il permettra également de réintégrer des décorations lumineuses dans l'Ilot Sacré lors de périodes et d'évènements spécifiques.

Pour l'échevine du Commerce, Marion Lemesre (MR), ce réaménagement permettra de mettre en lumière les belles enseignes qui occupent encore le quartier, mais aussi d'attirer une nouvelle offre commerciale digne de cet écrin historique.