"L'identité chrétienne, oui, l'identitaire, non !"

Il n'y a plus de honte à se déclarer catholique ?

Longtemps, tout ce qui était associé à l'Eglise était has been. Dans la culture ambiante, le pape, l'évêque, le curé étaient les symboles mêmes de la ringardise. Plus l'Eglise pesait dans la société, plus forte était l'envie de s'en détacher. Aujourd'hui, elle pèse tellement peu que le regard s'est inversé. De plus, notre société perd ses repères. Du coup, l'Eglise, par contraste, apparaît comme une institution solide, qui survit aux modes. Des mouvements tels que Taizé, dont les rencontres attirent des milliers de jeunes, ou Sant'Egidio, qui implante ses structures au service des exclus, notamment en Belgique, ont traversé avec succès les dernières décennies. L'Eglise, malade, s'est fabriqué quelques anticorps.

...