L'hommage à Gaston Onkelinx : j'y étais, et tout est vrai

Il était Limbourgeois, né à Jeuk en 32. Il était arrivé à Liège et avait marié la plus belle Germaine de Kabylie. Il avait fait des enfants et de la politique. Gaston Onkelinx est mort. On lui a rendu hommage, l'autre vendredi, à Ougrée-bas.