L'évêque de Liège agressé chez lui en pleine nuit

Selon le diocèse, les voleurs se sont introduits dans les bâtiments de l'évêché par une fenêtre de la toilette du rez-de-chaussée. Ils ont agressé l'évêque, ainsi que son filleul présent dans la maison. "Ils ont exigé de manière menaçante de l'argent liquide, croyant que l'argent des collectes dans les églises était concentré à l'évêché", précise le diocèse. "L'évêque, n'ayant pas d'argent liquide dans la maison, a dû donner une somme déposée chez lui par son filleul en vue d'un voyage à l'étranger. Ils ont ensuite demandé de l'or : l'évêque n'a pu que donner les trois calices conservés dans l'oratoire et la chapelle de l'évêché. Ensuite ils ont demandé des peintures de valeur et exigeaient des Picasso. L'évêque leur a indiqué quatre albâtres du 17e siècle, qui décoraient la salle du conseil." "Les voleurs étaient masqués et professionnels, ils ont expliqué chercher de l'argent pour guérir la petite fille de l'un d'entre eux, âgée de 5 ans et malade", ajoute le diocèse. "Ils parlaient allemand ainsi qu'une langue étrangère non identifiée et s'exprimaient mal en français. Après avoir frappé une des victimes et avoir menacé de la tuer, ils n'ont pas commis d'autre violence physique. Ils ont alors enfermé l'évêque et son filleul dans une salle de bain, où ceux-ci ont été retrouvés, sains et saufs le lendemain matin." Selon la DH, la somme en liquide emportée s'élèverait à 20.000 euros. La police locale renvoie pour sa part vers le parquet de Liège, qui donnera une conférence de presse à 11h00.