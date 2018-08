L'espérance de vie est plus élevée en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie

En Belgique, l'espérance de vie a dépassé les 80 ans en 2010 et a poursuivi sa progression chaque année, à l'exception d'un recul en 2015 (-0,17 an par rapport à 2014). Dans le détail, elle atteignait 83,7 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes l'année dernière.

Ces statistiques sont meilleures en France avec une espérance de vie de 85,3 ans pour les femmes et de 79,5 ans pour les hommes en 2017, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'espérance de vie à la naissance était par ailleurs plus élevée en Flandre (82,2 ans) qu'à Bruxelles (81,2 ans) et en Wallonie (79,8 ans). La Région wallonne a toutefois enregistré la plus forte hausse l'année dernière avec un gain de 82 jours (0,22 an) pour les deux sexes réunis. Cette progression se limite à 18 jours en Flandre alors qu'une baisse de 10 jours est observée dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Selon les tables trisannuelles 2015-2017 de Statbel, qui fournissent également des statistiques provinciales, le Brabant flamand présente la meilleure situation sanitaire (82,48 ans), devant le Limbourg (82,40 ans), la Flandre occidentale (82,00 ans) et la province d'Anvers (81,97 ans). Les provinces de Luxembourg (79,83 ans), de Liège (79,64 ans), de Namur (79,42 ans) et de Hainaut (78,85 ans) se situent elles sous la moyenne nationale.