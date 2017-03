L'enseignement catholique, la "machine de guerre" scolaire

Sa puissance se voudrait proportionnelle à son importance numérique. Le Segec (Secrétariat général de l'enseignement catholique) allie 718 PO (toutes les écoles catholiques en fait), qui scolarisent 433 000 élèves, soit près d'un sur deux en Fédération Wallonie-Bruxelles : une armée qui ferait rêver n'importe quel lobbyiste ? " Pour autant, il m'étonnerait que le Segec puisse faire descendre les gens, les parents dans la rue ", répond Joan Lismont, président du secteur enseignement libre du Setca. Mais le poids du Segec dépasse de loin cette simple addition de chiffres. " C'est l'association la plus structurée et la plus active. On ne peut pas passer outre ", ajoute-t-on dans l'entourage d'un ministre socialiste du gouvernement communautaire.

