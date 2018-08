L'électricité n'est nulle part aussi chère qu'en Belgique

Une famille paye, en Belgique et en moyenne, 0,28 euro par kilowattheure pour l'électricité. Ce qui représente une consommation moyenne de 3 500 kilowattheures pour un budget de 996 euros par an. Selon les chiffres d'Eurostat, la Belgique serait le pays où les factures seraient les plus élevées d'Europe. Sur une base annuelle, le Belge paye en effet 462 euros de plus que le Néerlandais (les moins chers du classement) et 411 euros de plus que le Français.

