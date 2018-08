"L'électeur méfiant restera-t-il fidèle à la N-VA ?"

S'il y a un politologue spécialisé en administration locale, c'est bien le professeur Johan Ackaert de l'Université de Hasselt. Cet intérêt date de sa jeunesse à Louvain. "Je voulais me faire un peu d'argent de poche et je me suis proposé comme correspondant local au quotidien De Morgen. Je devais suivre le conseil communal de Louvain, et recevais un franc par ligne. Heureusement, Louis Tobback (sp.a) était dans l'opposition. Chaque fois qu'il sortait ses diatribes contre le bourgmestre chrétien-démocrate, le tiroir-caisse se remplissait. (rires) C'est là qu'a débuté ma passion pour la politique communale."

...