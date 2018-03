L'Atomium fête ses 60 ans en grande pompe

Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, et Karine Lalieux, échevine de la culture et du tourisme, étaient heureux ce vendredi 23 mars. En présence d'anciennes hôtesses de l'Expo 58, ils présentaient à la presse les nombreuses festivités, expositions et autres objets créés pour fêter les 60 ans du monument. Et ils y ont mis les moyens.

Un week-end d'ouverture chargé

La majorité des évènements s'étalent tout au long de l'année. Mais du côté de l'organisation, on a mis les bouchées doubles pour cette fin de semaine. Au programme : l'ouverture de trois expositions, toutes regroupées sous le titre Galaxy 58. Ces dernières portent les noms de People of 58, Podium 58 et Graphic 58. L'occasion de se (re)plonger dans l'Expo 58 au travers d'objets (People), de vêtements (Podium) ou encore de posters et de l'architecture (Graphic)

Mais le week-end sera aussi émaillé d'activités plus légères. Le dimanche 25 mars, à 14h, la Kids Guinguette "Back to 58" prendra place. Cette fête se tiendra dans une des boules de l'Atomium et contiendra des concerts ou des activités pour les jeunes et moins jeunes. De quoi se défouler après une sortie intellectuelle.

Bière, montre et bande dessinée

Mais cela ne s'arrête pas là. En plus des expositions et autres activités, de nombreux objets sont également proposés en édition limitée. Sourire 58, bande dessinée réalisée par Patrick Weber et Baudouin Deville, fut créée spécialement pour les 60 ans. D'autres figures de la BD seront également présentes : les Schtroumpfs. Nés la même année que l'exposition, c'était l'occasion de rendre hommage à cette BD typiquement belge.

On peut encore noter la création d'une bière spéciale, la Flo 58, brassée par la brasserie de Flobecq. Enfin, une montre de la célèbre firme Meistersteiger sera vendue en souvenir de l'évènement.

Bien plus qu'une fin de semaine

Mais les festivités s'étendent au-delà du simple week-end qui suit. Des évènements sont disséminés tout au long de l'année pour fêter les 60 ans de l'édifice comme il se doit. On peut noter la Brocante 58 qui se tiendra les 28 et 29 avril, et lors de laquelle de nombreux collectionneurs exposeront des objets vintages. Ou encore le défilé de voitures anciennes Old Timers qui aura lieu le 27 mai.