L'ascenseur des Marolles se pare de l'oeuvre "Si j'avais des ailes" (en images)

Kaarina Kaikkonen est une artiste majeure en Finlande. Elle est une figure de l'art environnemental. Elle a par le passé réalisé deux installations à Bruxelles, notamment une oeuvre participative faite de chemises en 2013 au Carrefour de l'Europe. "Cette oeuvre est faite des t-shirts des gens qui vivent ici", relève l'artiste. "Cette partie de la ville - les Marolles - est vraiment très multiculturelle. C'est un rêve de liberté. Chaque t-shirt est comme un message disant 'Regarde, je suis ici.'"

"L'oeuvre s'intégrera dans le parcours de Street Art de la Ville de Bruxelles", souligne Karine Lalieux. "Plus haut, un artiste travaille d'ailleurs sur les colonnes du Parquet. L'art dans la rue questionne la société." Pascal Smet estime important aujourd'hui que "cette oeuvre soit faite par, avec et pour les gens. Il y a une continuité dans son travail. Il traite de la condition humaine, de l'espoir et de l'inspiration... Nous sommes dans une période où les gens ont peur, où les gens en blâment d'autres pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Il y a une crainte de l'étranger, une montée des nationalismes et même le beau projet européen est devenu compliqué à expliquer aux gens."

Le concept a été développé en collaboration avec Ifa Laboratory, une société de médiation active dans les relations culturelles. Arts Lab Brussels a pris part à la gestion du projet.