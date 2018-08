L'année 2018 compte désormais plus de journées d'été que la légendaire année 1976

La 51e journée d'été de 2018 a été enregistrée ce matin à Uccle, alors qu'il n'y en avait eu que 50 en 1976, a expliqué le météorologue Frank Deboosere sur Twitter.

Vandaag 51 zomerdagen in Ukkel.

In 1976 in totaal 50 zomerdagen.

Record blijft voorlopig 1947 met 66 zomerdagen.https://t.co/dRhzH4Slrx pic.twitter.com/0QQd103Sv3