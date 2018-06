L'alcool trop facilement servi aux mineurs

Les inspecteurs du SPF Santé publique ont constaté de nombreuses infractions relatives à la consommation d'alcool chez les mineurs. Lors d'environ un tiers des contrôles, de l'alcool a été servi à des mineurs, rapportent jeudi Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen et De Standaard. L'intensification des inspections avait de plus été annoncée en raison de la Coupe du monde et de la fin des examens.