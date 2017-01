L'alarme d'accident déclenchée à dix reprises en 2016 à Brussels Airport

Dans les dix cas, l'appareil a pu atterrir sans difficultés, après que l'équipage avait annoncé la nécessité de procéder à un éventuel atterrissage d'urgence. Les incidents constatés concernaient notamment des défaillances de moteurs ou de train d'atterrissage.

Trois alarmes ont été déclenchées en mai et en juillet, deux en février et une en mars et en juin. Depuis la fin du mois de juillet, l'aéroport n'a donc connu aucune alerte.

En 2015, 17 procédures d'alarme avaient été comptabilisées et 13 en 2014. Sur le long terme, le phénomène est en diminution. En 2007, 36 alarmes avaient été relevées.