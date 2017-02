L'affaire Publifin est un nouvel exemple du profond mal wallon

Un séisme. L'affaire Publifin et ses nombreuses ramifications, faites de rémunérations disproportionnées et de conflits d'intérêts en tous genres, donne à nouveau une image désastreuse de la politique francophone. " Cela donne l'impression grave que la Wallonie retombe toujours dans ses vieux travers ", déplore Stéphane Hazée, chef de groupe Ecolo au parlement de Wallonie. " Cela rappelle le système Van Cau à Charleroi, appuie François Gemenne, politologue à l'université de Liège. Dans un bassin où le PS est archidominant, on arrose tout le monde pour maintenir la Pax Socialista. C'est un système mafieux dans lequel on a payé le silence de tout le monde. " " C'est avant tout le résultat de l'hégémonie socialiste, il faut en être conscient ! ", s'emporte Pierre-Yves Jeholet, chef de groupe MR.

...