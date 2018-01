L'affaire Opaline Meunier, un laboratoire politique francophone

Le fief d'Elio Di Rupo est le théâtre d'une confrontation frontale entre PS et MR. Avec, entre les deux, un CDH écartelé. Et une jeune pousse ambitieuse qui impose une autre manière de faire de la politique. Ce thriller illustre la difficulté du renouveau, entre stratégies politiciennes et ouverture citoyenne.