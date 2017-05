Kazakhgate : Fontinoy nous a menti

Le 23 novembre dernier, LeVif.be publiait un article sur un étrange contact entre le cabinet Reynders et Jean-François Etienne des Rosaies, cet homme de l'ombre de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, qui a été chargé de trouver une solution aux ennuis judiciaires du trio kazakh en Belgique. Dans cette enquête du Vif et du Standaard, nous révélions que le cabinet Reynders s'était investi dans le projet nobiliaire de l'homme d'affaires Georges Forrest, à l'automne 2013 et que, dans ce cadre, Etienne des Rosaies, qui est un proche de Forrest, est entré en contact avec Jean-Claude Fontinoy, le vieux compagnon de route de Reynders. Interrogé par Le Vif, Fontinoy avait vivement contesté la chose : jamais vu ni entendu ce des Rosaies...

...