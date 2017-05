Kazakhgate: Etienne des Rosaies, le fil rouge

Un nouveau convive s'est invité à la table du Kazakhgate : Albert II, l'ancien roi des Belges. C'est Le Monde qui a jeté ce énième pavé dans la mare kazakhe, déjà boueuse. En cause : l'interception par la justice française, en mars 2014, d'une conversation téléphonique entre Jean-François Etienne des Rosaies et sa secrétaire qui lui lit un mail de François de Radiguès. Le premier est le chargé de mission de Nicolas Sarkozy, qui, en 2010, a composé une dream team franco-belge pour sauver le milliardaire Patokh Chodiev de ses ennuis judiciaires belges. François de Radiguès est un intime des plus fidèles d'Albert, passionné de moto comme lui. Fin 2013, des Rosaies, dont l'entregent est impressionnant, revient en Belgique pour aider son ami l'homme d'affaires George Forrest dans sa quête d'un titre nobiliaire. C'est de cela qu'il s'agit dans la conversation téléphonique. De Forrest et d'Albert II qui s'est lourdement mouillé pour cet anoblissement.

