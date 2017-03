Karel Anthonissen: "je veux savoir si mon téléphone a été mis illégalement sur écoute"

Les chasseurs de fraude que sont Karel Anthonissen et Peter Van Calster ont déposé une plainte auprès du tribunal de Bruxelles. Leur but : savoir si, oui ou non, ils ont fait l'objet d'écoutes téléphoniques illégales et les plomber dans le cadre de leur lutte contre l'argent noir.