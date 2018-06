Kaliningrad, un enfer oublié des Belges

Pleins feux sur Kaliningrad et son stade où, ce jeudi 28 juin, onze Diables, l'orgueil de tout un pays, gèrent leur prolongation en Coupe du monde face à la grande Angleterre. L'ex-Königsberg, jadis cité des chevaliers teutoniques en Prusse orientale, aujourd'hui enclave russe entre Pologne et Lituanie, n'a rien d'un terrain inconnu pour les Belges. Voici près de quatre-vingts ans, ce n'était pas le ballon rond qui était leur obsession, mais un estomac à remplir, un froid polaire à combattre, l'ennui à tuer. Il n'y était pas question de pelouse impeccablement tondue, d'installations propres ou de gradins en délire, mais de terre battue, de baraques non isolées, de barbelés, de miradors et de cris des gardiens. Il ne s'agissait pas de courir à perdre haleine nonante minutes avant de connaître la délivrance, mais de souffrir cinq ans en silence avant de goûter à la libération.

