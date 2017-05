Jost, la sortie de route d'un poids lourd

La semaine dernière, les perquisitions menées sur différentes implantations belges, luxembourgeoises et roumaines du groupe Jost et l'arrestation de son administrateur délégué Roland Jost ont secoué pas mal de monde. Placé en détention préventive à la prison de Marche-en-Famenne, l'homme qui règne sur une société de transport et de logistique pesant 2 400 emplois directs, 1 250 camions, 3 000 semi-remorques et 300 000 m2 de surfaces couvertes est l'objet de pas moins de neuf chefs d'inculpation : dirigeant d'une organisation criminelle, traite d'êtres humains, blanchiment, faux et usage de faux social, escroquerie en droit pénal social, absence de déclaration immédiate à l'emploi, déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales, non-paiement des cotisations à l'ONSS et défaut de paiement de la rémunération en tant qu'employeur. L'entreprise dit collaborer pleinement à l'enquête, s'employant aussi à démontrer avoir fonctionné dans le respect des règles tant européennes que nationales et réfutant ainsi les accusations de dumping social dont elle est l'objet.

