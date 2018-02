Johan Leman : "Unia, périssez honorablement"

Johan Leman, ancien directeur du Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme, le prédécesseur d'Unia, n'est guère emballé par la politique d'intégration du gouvernement Michel. Il voit d'un mauvais oeil la politique sociale devenir de plus en plus formelle, et les institutions comme Unia subir une pression politique de plus en plus importante.