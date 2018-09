Jean Van Hamme : A cause de ses richesses, le Kivu est devenu un enfer. Et ça ne fait qu'empirer.

Vous vous êtes fait plus discret ces dernières années. Et, surprise, on vous retrouve avec un one shot qui tient autant du documentaire que de la fiction. Surtout, vous vous attaquez de front à un sujet peu "vendeur" : la guerre du Kivu et ses épouvantables exactions contre les femmes et les enfants. On ne vous savait pas si concerné et indigné, au point d'y consacrer un livre.

...