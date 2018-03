Jean-Luc Crucke: "Oui, la facture d'énergie est une deuxième feuille d'impôt"

Dans un entretien au Vif/L'Express, Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon en charge du dossier sensible de l'Energie, reconnaît que la facture est "une deuxième feuille d'impôt et promet de faire le ménage". Les affaires ont secoué les intercommunales de la distribution, du scandale Publifin aux suspicions concernant Ores. La difficulté du gouvernement fédéral à confirmer la sortie du nucléaire à l'horizon 2025 démontre combien la transition énergétique est épineuse, au regard de nos engagements en matière de réchauffement climatique. Notre pays a tardé à prendre les devants. Le "système" semi-public est remis en question. Et les consommateurs ont bien des raisons d'être mécontents.

