"Je m'étonne qu'il y ait tant de gens au QI en dessous de la moyenne qui obtiennent sans peine leur permis"

Peter D'Hondt: Pour moi, il n'y a qu'un chiffre qui compte: la baisse du nombre de morts sur la route. Je constate que le nombre de morts a baissé de 3000 par an dans les années septante à 760 en 2017. Trois mille morts ! (à Stinckens) Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore autant de monde à Oud-Heverlee Louvain ? Imaginez-vous que chaque année on fasse exploser une bombe qui tue tout le public OHL : ce serait la révolte. Mais sur la route, on trouvait ça normal.

