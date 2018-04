"Je condamne toute forme de déni de l'Holocauste", réaffirme Ken Loach pour l'ULB

L'analyse des propos incriminés de Ken Loach, opérée par différents spécialistes de l'ULB, conclut qu'il n'y a aucun fondement aux accusations d'antisémitisme et de négationnisme. Les autorités de l'université ont rencontré les représentants des associations juives la semaine dernière. Le recteur a ensuite enjoint Ken Loach à réitérer ses positions dans un geste d'apaisement.

L'ensemble des éléments de ce dossier ont été présentés au Conseil académique de l'ULB ce lundi. Celui-ci a confirmé à l'unanimité sa décision de remettre les insignes de Docteur Honoris Causa au réalisateur pour son "oeuvre militante relative aux conflits sociaux et la lutte pour le droit des travailleurs ou des immigrés clandestins" et a estimé que ses positions sur le conflit israélo-palestinien ou sur le débat politique anglais relevaient de sa liberté d'expression et n'engageaient pas l'université.

"L'Holocauste est un événement historique aussi réel que la Seconde Guerre mondiale et ne peut pas être mis en doute", a répondu Ken Loach. "Je connais l'histoire du déni de l'Holocauste et sa place dans les politiques d'extrême droite et imaginer que je pourrais avoir quoi que ce soit en commun avec de telles prises de position est méprisable. Le journal qui a fait ces fausses allégations a refusé d'imprimer ma réponse complète. (...) Je condamne toute forme de déni de l'Holocauste ou "négationnisme" comme vous le dites en français. En outre, toute ma vie, j'ai pris parti pour ceux qui sont persécutés et marginalisés et me dépeindre comme antisémite simplement parce que j'ajoute ma voix à ceux qui dénoncent la détresse des Palestiniens est grotesque. Je trouve choquant et profondément offensant d'être amené à faire cette déclaration".

Il avance que ses propos relatifs au parti travailliste et à la manifestation de députés dans son pays ont également été dénaturés: "Je suis d'accord avec le "Jewish Socialist Group" dont l'opposition à l'antisémitisme est absolue et totale. Ils ont dit: "les accusations d'antisémitisme sont transformées en armes pour attaquer le parti travailliste dirigé par Jeremy Corbyn."

Le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) refuse de considérer qu'il s'agit d'un malentendu. Il fait référence aux remarques envoyées à l'ULB par des représentants de la communauté juive britannique: "Vu la situation complexe en Grande-Bretagne et la montée de l'antisémitisme dans le parti travailliste, honorer Monsieur Loach serait déraisonnable, contre-productif et franchement honteux".