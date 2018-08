Jan Jambon plaide pour une approche unique contre les migrants de transit

De plus en plus de migrants transitent par la Belgique et le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), appelle tous les bourgmestres du pays à travailler avec le gouvernement fédéral. Il plaide lundi dans la presse flamande pour l'élaboration d'une seule approche, "de Bruxelles à la Côte".