Jan Jambon confirme: "Herman a commis un autre meurtre"

Les mobiles des différents meurtres demeurent imprécis à ce stade de l'enquête. "Ca peut être des motifs de radicalisation mais aussi peut-être qu'il n'a plus de perspective dans notre société, parce qu'il a aussi commis un meurtre la nuit avant. La psychologie de ce type -peut-être était-il aussi drogué- suscite beaucoup de questions. Avant de tirer des conclusions, il faut attendre le résultat de l'enquête", a déclaré le ministre sur les ondes de Bel-RTL. Mardi, de source policière, on indiquait déjà que le tireur de Liège pourrait être impliqué dans la mort de Michaël Wilmet, dont le corps sans vie a été retrouvé mardi matin à son domicile à On, en province de Luxembourg. Michaël Wilmet était connu de la justice pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. Héroïnomane, il avait été placé sous surveillance électronique dans le cadre d'une condamnation à la prison ferme prononcée début 2014 par le tribunal correctionnel de Marche. Sa peine s'était achevée en mars dernier après deux ans de surveillance électronique. Il n'était plus soupçonné d'aucun trafic.