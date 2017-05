J'étais à un tour de carrousel à Linkebeek, et tout est vrai

Figés dans leur cadre en bois, Philippe et Mathilde ne perdent rien de la scène. D'abord, des cris rageurs, gutturaux : "Faciliteiten, stommiteiten !" "Linkebeek Vlaams !" Puis des affichettes, toutes colorées de jaune et de noir, qui fleurissent comme par enchantement : "Dit is Vlaamse Grond", "Welkom in onze Vlaamse gemeente !"