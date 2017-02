J'étais à l'annonce des mesures de transparence du PS bruxellois, et tout est vrai

Il faut s'écraser plus vite et plus bas que tous les autres, dans un moment comme ça, parce qu'il vaut toujours mieux passer pour un opportuniste qui rampe devant l'absurdité de ce moment comme ça que pour un pourri qui y résiste. C'est un moment comme maintenant, et c'est celui qu'a choisi Laurette Onkelinx, le vendredi 10 février dans l'après-midi, pour annoncer à une presse jamais loin de la ricane, et surtout pas dans ces moments comme ça, que les socialistes bruxellois allaient s'écraser plus vite et plus bas que tous les autres, socialistes ou pas, bruxellois ou pas.

