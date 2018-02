Interpellant contrat dans une filliale de la SRIB

Brinfin est une filiale de la SRIB (finances.brussels), outil public de financement des entreprises dépendant directement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle a eu pour mission au début des années 90 de gérer les dettes des 19 communes bruxelloises. En septembre dernier, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a annoncé que Brinfin devait être dissoute en d'année, et son personnel intégré dans l'Agence régionale de la dette.

Le dirigeant de Brinfin travaille comme indépendant depuis 2003 et cela en dehors de toute procédure de marchés publics. Le montant de son contrat est de 300.000 euros par an, TVA comprise, confirme Serge Vilain, patron de la SRIB. Il précise que Brinfin récupère la TVA et que Christian Vandercam coûte donc environ 250.000 euros par an à Brinfin. Cet organe est toutefois une structure modeste: ses coûts s'élèvent à un peu plus de 500.000 euros dont une bonne centaine sert à rémunérer les deux membres de son personnel. Christian Vandercam qui facture ses services via sa société CLCJ SPRL absorbe le gros de son budget.